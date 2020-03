Na razie wskutek decyzji rządu, który odwołał wszystkie imprezy masowe, mecze odbywają się przy pustych trybunach. Tak było już we wtorek w Tychach, gdzie w Pucharze Polski GKS podejmował Cracovię, tak będzie w środę w Gdańsku, gdzie Lechia również w PP zagra z Piastem Gliwice.

Przynosi to oczywiste straty finansowe. Według ostatniego raportu firmy Deloitte przychód z dnia meczowego, którego znaczną częścią są wpływy ze sprzedanych biletów, to średnio 16 proc. budżetu klubu ekstraklasy. Ale są w lidze tacy, którzy od tych przychodów zależą w stopniu o wiele bardziej znaczącym.

„Oczywiste jest to, że na sytuacji tracą najwięcej kluby, które mają najlepszych i najwierniejszych kibiców. Bądźmy szczerzy, część klubów nie odczuje tak braku kibiców jak te największe marki” – pisze Jarosław Królewski, wiceprzewodniczący rady nadzorczej krakowskiego klubu. Problem Wisły nie polega jednak na tym, że należy do „największych marek”, ale na tym, że jest zadłużona po uszy. Kilkanaście miesięcy temu kłopoty finansowe prawie doprowadziły ją do upadku. Odpowiedzialne były za to poprzednie władze klubu.

Stawanie na nogi trwa do dziś, końca nie widać, a wpływy m.in. ze sprzedaży biletów są wyjątkowo ważną rubryką w tabeli przychodów. Tym bardziej że Wisła musi płacić miastu za wynajęcie stadionu – przed każdym meczem 123 tys. zł brutto. Tymczasem do końca sezonu Wiśle zostało pięć lub sześć meczów u siebie, w tym prestiżowy z Legią Warszawa, który mógłby przyciągnąć ok. 30 tys. osób. Brak pieniędzy z biletów stawia ją w sytuacji ekstremalnie trudnej.

„Piłkarska specustawa” na czasy koronawirusa?

W czwartek zbiera się zarząd PZPN. – To posiedzenie zarządu ma jeden punkt, dotyczy on koronawirusa i tego, jak świat polskiej piłki ma się zachować w obliczu epidemii – mówi prezes Zbigniew Boniek.

REKLAMA

Czy granie przy pustych trybunach ma sens? Co zrobić, gdy wśród zakażonych koronawirusem znajdą się piłkarze lub trenerzy? Co z pieniędzmi z praw telewizyjnych, skoro Canal+ odkodował – na razie na najbliższą kolejkę – mecze? W związkowych przepisach nie ma słowa o tym, jakie rozwiązania przyjąć w sytuacji ekstremalnej. PZPN chce błyskawicznie przygotować „piłkarską specustawę” na nadzwyczajne okoliczności.

Jakie są możliwości? Jak słyszymy, jednym z proponowanych rozwiązań jest skrócenie rozgrywek ekstraklasy, zamknięcie jej po 30. kolejkach (zostały do rozegrania jeszcze cztery) i rezygnacja z rundy finałowej. Przy wcześniejszym końcu ligi już od przyszłego sezonu powiększono by ją do 18 drużyn (planowo ma to nastąpić za rok), teraz nikt by nie spadał, a awans z pierwszej ligi uzyskałyby dwie ekipy. Trzecia grałaby baraż z ostatnim zespołem ekstraklasy. To jednak może się okazać trudne, bowiem pierwsza liga nie ma rundy finałowej, a rozgrywki planowo kończy dopiero 30 maja. Podobne wątpliwości dotyczą awansów i spadków w jeszcze niższych ligach.

– Już słyszę plotki, że ktoś kombinuje, żeby nie spadać z ligi. To niepoważne. Po to się zbieramy, by o tym rozmawiać – mówi Boniek, ale od rozwiązań radykalnych się nie dystansuje: – To nie są żarty, to nie są przelewki. To jest epidemia, która zdestabilizuje całe nasze życie, uderzy w mały i duży biznes. Kłopoty będą miały kwiaciarnie i restauracje, kłopoty będą miały kluby piłkarskie. Prawdopodobnie dotknie to wielu z nas. Jeszcze parę tygodni temu nikt by nie pomyślał, że wnuczek całujący dziadka może dawać mu pocałunek śmierci.

Prezes prowadzącej rozgrywki spółki Ekstraklasa SA Marcin Animucki: – Współpracujemy z PZPN, by minimalizować wpływ koronawirusa na rozgrywki. Wspólnie zależy nam, by dograć sezon do końca. Szukamy rozwiązań, które będą najmniej dotkliwe dla ligi. Priorytetem jednak pozostaje zdrowie uczestników meczów, a na tym etapie trudno określić, jak sytuacja będzie się rozwijać. Na razie musimy rozważać i przygotowywać się organizacyjnie na różne scenariusze.

Koronawirus. Lech chce grać

– My jesteśmy za tym, aby grać planowo do końca, nawet przy pustych trybunach, ale oczywiście rozumiemy powagę sytuacji i dostosujemy się do niej – mówi rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel. Lecha zamknięcie trybun dotknie o tyle boleśnie, że w sobotę zagra w hicie ligi z Legią – mógł się spodziewać 40 tys. ludzi na trybunach i ok. 2 mln zł w kasie ze sprzedanych biletów. Być może straty nie odczuje aż tak bardzo, bo choć klub odda pieniądze za sprzedane już wejściówki – sprzedał ich na razie 23 tys. – to modne staje się ich niezwracanie. Co więcej, mimo że mecz odbędzie się przy pustych trybunach, to Lech wciąż ma w ofercie bilety. A kibice je kupują, wspierają finansowo klub i chwalą się tym na Instagramie czy Facebooku.

REKLAMA

Podobnie jest w Krakowie. Kibice Wisły skrzykują się w mediach społecznościowych, chcą pomóc. Padł m.in. pomysł, by wszyscy gotowi do wsparcia klubu kupowali na mecze wirtualne bilety. Królewski głośno mówi natomiast o możliwości wypuszczenia kolejnego pakietu akcji klubu. Po raz pierwszy działacze zdecydowali się na taki ruch rok temu – sprzedali w ciągu jednego dnia 40 tys. udziałów wartych 4 mln zł.

– Dziękujemy kibicom za chęć wsparcia klubu, na pewno z niej skorzystamy. W najbliższych dniach poinformujemy o formie, jaką przyjęliśmy – informuje rzeczniczka Wisły Karolina Biedrzycka.

Mogłoby pomóc też miasto. Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że miejscy urzędnicy są gotowi do negocjacji ceny wynajmu stadionu na czas zakazu organizowania imprez masowych. Do tej pory umowa nie przewidywała takiej sytuacji.

Posiedzenie zarządu PZPN zacznie się w czwartkowe południe. – Mieszkam w Rzymie od 30 lat, nigdy nie myślałem, że to może być kiedyś miasto bez korków. A teraz Rzym jest pusty – mówi Zbigniew Boniek. – Mamy przewagę nad innymi krajami, możemy skorzystać z ich doświadczeń. I będziemy głupi, jeśli nie skorzystamy. Stadiony to miejsca, w których wirus może się rozprzestrzeniać, dlatego decyzja o zamknięciu trybun. Teraz będziemy się zastanawiać nad tym, czy i jak grać bez kibiców – dodaje prezes PZPN.