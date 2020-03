– Musimy działać na podstawie faktów. Czas ucieka – powiedział agencji Kyodo News Haruyuki Takahashi, były dyrektor Dentsu Inc., jednej z największych reklamowych agencji na świecie. Wcześnie, w „The Wall Street Journal” Takahashi powiedział, że byłby bardziej za tym, aby przełożyć igrzyska o rok lub dwa, zamiast je odwoływać.

– Nie sądzę, aby zostały odwołane. Będzie przełożenie na inny termin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wpadłby w kłopoty, gdyby igrzyska odwołano. Amerykańska telewizja płaci mu za zawody ogromne sumy – powiedział Takahashi w „WSJ”.

Własna inicjatywa pana Takahashiego

Takahashi jest członkiem zarządu Komitetu Organizacyjnego, który zbierze się pod koniec marca. Wtedy najprawdopodobniej zapadnie decyzja dotycząca tego, co dalej: działać zgodnie z planem, czekając czujnie na dalszy rozwój sytuacji, czy już teraz podjąć decyzję o przełożeniu igrzysk.

Komitet Organizacyjny rozesłał oficjalny komunikat w środę, zaprzeczając, aby cokolwiek wiedział o stanowisku Takahashiego, i zapewniając po raz kolejny w ostatnich dniach, że igrzyska rozpoczną się zgodnie z planem 24 lipca. „Nie znamy pełni wypowiedzi i jej kontekstu – napisano w komunikacie. – Nie rozważamy przełożenia igrzysk. Przygotowania idą i pójdą zgodnie z planem” – czytamy w nim.

W Chinach epidemia gaśnie

Faktycznie – wygląda na to, że w regionie sytuacja się znacznie poprawia. W Chinach zarejestrowano do 11 marca 80 788 przypadków zachorowań, z czego 61 579 osób jest już zdrowych. Obecnie w niemal półtoramiliardowej chińskiej populacji zainfekowanych wirusem jest 16 136 osób. W najgorętszym okresie, w środku lutego, było to ponad 58 tysięcy. W Japonii chore są 473 osoby, z czego większość to pasażerowie i załoga statku wciąż cumującego w Jokohamie. 12 osób zmarło, w tym siedmioro z tego liniowca.

W Japonii podnosi się krytyka dotycząca taktyki, jaką przyjął rząd Shinzo Abego, jeśli chodzi o koronawirusa. Przeprowadza się tam bardzo mało testów, walka polega głównie na apelach, aby ludzie zostali w domu. Sprzyja temu biurokratyczna kultura kotonakare shugi, czyli bezproblemizmu, doceniająca w pracy stabilność i wygodę. A premier Abe chce igrzysk zgodne z planem, bo odwołanie lub przełożenie oznacza obniżenie wzrostu PKB. Turniej będzie w sumie kosztował Japonię ponad 12 mld dol.

Odwołanie lub przełożenie? Ogromny cios dla MKOl-u

Takahashi powiedział jeszcze w Kyodo News, że odwołanie igrzysk lub przeprowadzenie ich bez udziału publiczności nie wchodzi w grę z powodów finansowych. Według niego przełożenie o dwa lata byłoby mniej skomplikowane niż przesunięcie imprezy o rok, gdyż terminy sportowych wydarzeń w Europie i USA na 2021 rok są już zajęte, a amerykańscy nadawcy zapłacili majątek MKOl-owi między innymi za to, aby igrzyska nie kolidowały z innymi wielkimi wydarzeniami sportowymi. 73 proc. dochodów MKOl-u pochodzi ze sprzedaży praw transmisyjnych.

Ogień olimpijski bez publiczności

Fot. Thanassis Stavrakis / AP

W czwartek w starożytnej Olimpii zapłonie ogień olimpijski. Wydarzenie, które zwykle przyciąga dziesiątki tysięcy widzów, tym razem zostanie przeprowadzone bez udziału publiczności. Obecnych będzie około 100 gości z Japonii i MKOl-u. Także bez publiczności odbyła się środowa próba generalna (na zdjęciu powyżej). Po tygodniowej podróży przez Grecję ogień olimpijski zostanie przekazany organizatorom igrzysk 19 marca, kiedy odleci do Japonii.