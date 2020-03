Wojewodowie już w weekend rekomendowali odwołanie imprez, ale tylko odbywających się w halach i gromadzących więcej niż 1 tys. widzów. W poniedziałek rekomendację - na podstawie rekomendacji głównego inspektora sanitarnego - znacznie rozszerzył premier Mateusz Morawiecki, który poprosił o rozważenie odwołania wszystkich imprez masowych, także na otwartych stadionach.

Na wtorek premier zapowiedział spotkanie z przedstawicielami związków sportowych. Na nim mają zostać podjęte ustalenia na temat dalszych losów zawodów, a także ewentualnej finansowej rekompensaty dla organizatorów za ich odwoływanie.

Bo straty finansowe mogą być ogromne. Na mecz Lecha z Legią w Poznaniu wybiera się niemal 40 tys. ludzi. Przy tak dużej frekwencji odwołanie meczu albo rozegranie go przy pustych trybunach to dla Lecha brak ok. 2 mln zł.

Lech Poznań już zapowiedział, że sam meczu z Legią nie odwoła i czeka w tej sprawie na decyzje administracyjne.

Podobnie jest w Gdańsku, gdzie Lechia w środę ma zagrać w Pucharze Polski z Piastem Gliwice, a w niedzielę podjąć Arkę Gdynia w derbach Trójmiasta. – Na razie przygotowania do obu meczów przebiegają u nas tak jak zwykle. Wiemy, że sytuacja jest dynamiczna, ale dopóki nie zapadną żadne odgórne decyzje, wszystko toczy się swoim normalnym tokiem – mówi Michał Żurawski z biura prasowego gdańskiego klubu. To mogą być pierwsze derby Trójmiasta od blisko czterech lat, kiedy na trybunach zasiądzie zorganizowana grupa kibiców gości – w tym przypadku Arki. Zwykle na skutek rozmaitych kar lub decyzji wojewody pomorskiego sektor dla przyjezdnych zawsze pozostawał pusty.

Koronawirus prawdopodobnie wpłynie też na mecze reprezentacji Polski, która 27 marca ma zagrać we Wrocławiu z Finlandią i 31 marca w Chorzowie z Ukrainą. – Na razie nie ma żadnych decyzji naszych i z zewnątrz, więc przygotowania do meczów odbywają się planowo. Czekamy na rozwój wypadków, obserwujemy – mówi rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski.

Awaryjny scenariusz na razie nie obejmuje odwołania tych spotkań, tylko rozegranie ich bez udziału publiczności. – To jednak tylko spotkania towarzyskie – mówi rzecznik związku.

Tymczasem do apelu wojewodów zaczynają się stosować organizatorzy imprez halowych. Klub Vive Kielce wstrzymał sprzedaż biletów na rewanżowy mecz 1/8 Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z Celje Pivovarna Lasko, który ma się odbyć w sobotę. Decyzji o jego odwołaniu czy zamknięciu tego meczu dla widowni na razie nie ma. Nie wiadomo także, czy dojdzie do skutku pierwsze spotkanie kielczan z Celje zaplanowane na Słowenii w sobotę 21 marca. Władze tego państwa już wprowadziły bowiem dekret zakazujący organizacji imprez z udziałem ponad 500 osób.

Już wcześniej odwołane zostały mistrzostwa świata w hokeju na lodzie kobiet, które miały się odbyć w Katowicach. Mecz Pucharu Davisa między Polską a Hongkongiem w Kaliszu odbył się bez widzów – była to decyzja prezydenta miasta. Mecz piłki ręcznej MKS Kalisz następnego dnia kibice już jednak obejrzeli.