27 marca polska reprezentacja ma zagrać we Wrocławiu z Finlandią, a 31 marca zaplanowany jest mecz z Ukrainą na Stadionie Śląskim. Na razie nie ma ani zakazu rozgrywania spotkań na otwartych stadionach, ani nawet rekomendacji ich odwoływania. Takiej rekomendacji wojewodowie różnych regionów Polski udzielili jedynie w wypadku imprez halowych.

Nie wiadomo jednak, jak rozwinie się sytuacja z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie. Niewykluczone, że za dwa tygodnie będą odwołane również mecze na otwartych stadionach, w tym obiektach we Wrocławiu i Chorzowie.

- Na razie nie ma żadnych decyzji naszych i z zewnątrz, więc mecze odbywają się planowo. Czekamy na rozwój wypadków, obserwujemy - mówi rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski.

Awaryjny scenariusz na razie nie obejmuje odwołania tych spotkań, tylko rozegranie ich bez udziału publiczności. - To jednak tylko spotkania towarzyskie - mówi rzecznik związku.

Polska, Ukraina i Finlandia to nie Włochy czy Niemcy, tu przypadków wirusa jest na razie niewiele, więc podróże lotnicze między tymi krajami nie są odwoływane. Na dzisiaj nie ma przeszkód, by piłkarze fińscy i ukraińscy dotarli do Polski, ale za dwa tygodnie może być to już trudniejsze.

Polska ogłosiła 16 przypadków chorych na COVID-19 na skutek zakażenia koronawirusem. Na Ukrainie mamy jeden przypadek potwierdzony, a w Finlandii jest więcej, bo już 30.