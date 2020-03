Za odwołaniem finałów głosowali przedstawiciele 17 z 18 narciarskich federacji zrzeszonych w FIS. Przeciw był tylko przewodniczący federacji włoskiej Flavio Roda.

Ta decyzja oznacza, że panie po raz ostatni w sezonie wystartują w następny weekend w Åre w Szwecji. Rozegrane zostaną tam slalom, gigant i slalom równoległy. Odwołanie zawodów we Włoszech największy problem sprawi Mikaeli Shiffrin. Amerykanka zawiesiła swoje starty na miesiąc po niespodziewanej śmierci ojca. Teraz wróciła z szansami na odzyskanie prowadzenia w Pucharze Świata i walce o Kryształową Kulę.

O co walczy Mikaela Shiffrin

Shiffrin w zamieszczonym w mediach społecznościowych oświadczeniu zastrzegła jednak, że nie jest pewna, czy w Åre wystartuje. Żeby odzyskać utraconą w czasie nieobecności pozycję liderki klasyfikacji generalnej, Amerykanka musi nadrobić 153 punkty – tyle przewagi ma nad nią Włoszka Federica Brignone. W Åre do zdobycia łącznie jest 300 punktów.

Shiffrin ma jeszcze szansę powalczyć o małą kryształową kulę w slalomie – do liderki, Słowaczki Petry Vlhovej, brakuje jej tylko 20 pkt. Szansę na to samo w gigancie ma już tylko matematyczną – Brignone ma teraz więcej o 93 punkty. Żeby Amerykanka mogła ją pokonać, musiałaby wygrać, a Włoszka dojechać na miejscu gorszym niż 24. (za zwycięstwo dostaje się 100 pkt, za miejsce 24. – 7) lub nie ukończyć zawodów.

Federica Brignone Fot. Alessandro Trovati / AP

Małe trofea za konkurencje szybkościowe – supergigant i zjazd – przypadną w udziale Corinne Suter. Będą to pierwsze tak duże sukcesy Szwajcarki.

Walka o każdy punkt

Panowie mają jeszcze do rozegrania zjazd i supergigant w ten weekend w Kvitfjell oraz slalom i gigant w Kranjskiej Gorze za tydzień. Wszystko wskazuje na to, że walka o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej potrwa do samego końca. W tej chwili Francuz Alexis Pinturault ma nad Norwegiem Aleksandrem Aamodtem Kilde 26 punktów przewagi. Francuz wygrywał gigant w tym sezonie trzy razy, ale zdarzały mu się też wpadki. Punktował także w slalomie i supergigancie. Zjazd pojechał tylko raz w Wengen i był 18. Ale teraz liczy się każdy punkt, dlatego Pinturault jest na liście startowej sobotniego zjazdu.

Kilde w tym sezonie wygrał dwa supergiganty i trzy razy był na podium. Dużo punktów zbierał też w zjazdach. W ten weekend startuje w swoim rodzinnym kraju. W czasie dwóch oficjalnych treningów zjazdu uzyskał najlepszy czas. Za tydzień prawdopodobnie wystartuje tylko w gigancie.

W grze ciągle jest drugi Norweg Henrik Kristoffersen. Do Francuza traci 107 punktów. Norweg to specjalista od slalomów i gigantów. Nie wystartuje w sobotnim zjeździe. Szansę na kilka punktów ma w niedzielnym supergigancie.

Alexis Pinturault Fot. Giovanni Auletta / AP

Już wiadomo, że małą kryształową kulę za zjazd wywalczył w tym sezonie Szwajcar Beat Feuz. Drugi w klasyfikacji Niemiec Thomas Dressen traci do niego 194 punkty.

Sprawą otwartą jest zwycięstwo w supergigancie. Na szczycie listy różnice są w tej chwili minimalne – piątego Norwega Kjetila Jansruda od lidera Szwajcara Mauro Caviezela dzieli zaledwie 60 pkt.

W walce o kulę slalomową liczy się ciągle Kristoffersen (552 punkty), Francuz Clement Noel (550) i Szwajcar Daniel Yule (495). W gigancie – Kristoffersen (394 punkty), Pinturault (388), Chorwat Filip Zubcić (368) i Słoweniec Žan Kranjec (364).

