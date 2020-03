Drastyczną decyzję podjął rząd. Za jego dekretem, który obowiązuje na każdym poziomie rozgrywkowym, stoi próba powstrzymania epidemii koronawirusa. We Włoszech rozszalała się jak nigdzie w Europie – COVID-19 pochłonął już ponad 100 ofiar śmiertelnych, a wykryto go u ponad 3 tys. osób. Zamknięte są też, przynajmniej do 15 marca, szkoły i uniwersytety.

To będzie surrealistyczna sceneria zwłaszcza na stadionach piłkarskich, na których w skrajnych przypadkach – patrz: mediolańskie San Siro – zasiada nawet 80 tys. fanów. Być może jednak politycy przynajmniej częściowo ograniczą zamęt w tamtejszym futbolu, gdzie od tygodnia trwa dzika awantura – jedne drużyny żądają przekładania meczów, inne chcą grać na pustych obiektach, niektórzy działacze oskarżają się wzajemnie o spiski, a władze się miotają, zmieniając decyzje w ostatniej chwili.