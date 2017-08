alakyr1 24 minuty temu 0

To ten Manafort po haki na którego jeździli do Kijowa emisariusze Clinton? A Poroszenko nakazał SBU przekazanie wszystkich materiałów.

Po drugie, nalot to jeszcze nie wyrok, potrzebne są zarzuty prokuratorskie, a tych brak.

Bo cholera ciągle nie ma dowodów.