Od kilku miesięcy firma TeleOpieka24 nabiera drobnych przedsiębiorców. Akwizytorzy nachodzą drobnych przedsiębiorców mamiąc usługami reklamowymi za symboliczną złotówkę. Nie informują, że podpisanie umowy to zobowiązanie do płacenia nawet 600 zł plus VAT miesięcznie przez 30 miesięcy. A za wycofanie się z umowy TeleOpieka24 żąda niemal 9 tys. zł kary.

Do pani Moniki, właścicielki sklepu odzieżowego w Nowej Soli, przedstawiciel TeleOpieki24 przyszedł pod koniec maja.

– Powiedział, że jest studentem lub stażystą i że reprezentuje firmę, która promuje małe firmy. Powiedział, że to tylko złotóweczka za miesiąc....