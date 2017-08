anty.ekolog przed chwilą 0

"prawomocny wyrok wydał dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie, po 12-letnim procesie"

" mają przeprosić [...] nie muszą zaś wpłacać 30 tys. zł na cel społeczny"

To jest dla tych, którzy proponują żeby iść do sądu. Po co? Żeby po 12 latach usłyszeć "przepraszam"?

Jaki jest sens istnienia tak działającego sądu?