bardzospokojny 9 minut temu

A cóż takiego jest w RTV publicznym czego nie ma na kanałach prywatnych? Na ekranie ten sam Rambo tu i tam biega z karabinem a w radio lecą te same "hity z satelity". A reklama na reklamie i reklamą pogania to gdzie ta misja pytam? Szczytem kuriozalności jest utrzymywanie telewizji "Polonia".



Proponuję: zlikwidować abonament RTV i zredukować liczbę państwowych kanałów radiowych do 1-go, telewizyjnych do 1-go i opłacać to z budżetu (tylko misja w programie!);

zamiast dotychczasowego profilu TV Polonia (odgrzewane kotlety z innych kanałów) nadawać profesjonalny program w obcych językach promujący Polskę.



I proszę o opublikowanie listy wydatków TVP wraz z płacami – to są nasze pieniądze.