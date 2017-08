1 ZDJĘCIE Patryk Jaki (ROMAN ROGALSKI)

Wiceminister sprawiedliwości miał się stawić w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Opolu na procesie, który wytoczyła mu Krystyna Pietrek, była sołtys Czarnowąsów. Do rozprawy nie doszło, ponieważ Patryk Jaki złożył zażalenie na decyzję sądu. Chciał odrzucenia pozwu z powodu chroniącego go immunitetu, ale sędzia prowadząca sprawę na to się nie zgodziła.