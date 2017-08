janicki 24 minuty temu 0

cyt.W tym nie widać ani logiki, ani strategicznego sensu, ani korzyści dla społeczeństwa polskiego... a może by zapytać o odpowiedź starsze pokolenie Niemców,którzy demokratycznych wyborach wybrali Hitlera i do władzy doszła nazistowska chołota w ramach dobrej zmiany niesamowicie rozwinęli socjal ,wstali z kolan i jedna jedynie słuszna partia podzieliła ludzi na gorszy sort i tych lepszych panów aryjskich tych gorszych winnych wszystkiemu złu systematycznie likwidowała w obozach koncentracyjnych....czy mam dalej rozwijać temat?Czy to miało jakiś sens? A JEDNAK SIĘ STAŁO.I dzieje się w Polsce na naszych oczach niestety...