bardzospokojny 26 minut temu 0

„Więcej o sytuacji pracownika Kowalskiego powiedziałaby mediana”.



Brawo Pani Redaktor Adriana Rozwadowska!



Właśnie mediany nam tu dodatkowo potrzeba. Rozwinę podaną w artykule definicję mediany praktycznym przykładem. Jest sobie firma, chcę się w niej jako specjalista zatrudnić i pytam „jaką macie średnią płacę”. Szef odpowiada „płacimy średnio 22 tysiące miesięcznie a panu oferujemy na początek 5”. Myślę sobie – dobra jest, w końcu dojdę do tej średniej szybko a więc podpisuję umowę.



Po okresie próbnym zgłaszam się po podwyżkę a szef mówi „sory ale więcej nie dam, bo pan i tak powyżej środkowej”. Hmm, ja o średniej, szef o środkowej – o co chodzi?



Co się okazuje? W firmie jest 5 osób – sprzątaczka 1000 zł, ochroniarz 2000, kierowca 3000, referent 4000 i pan prezes kasuje 100000 na miecha. Razem 120000. Przez 5 daje średnio 22 tysiące. Kłamstwa nie było.



Ale mediana wynosi tu tylko 3000, bo to środek tego szeregu.

Więc gdybym się spytał o wartość środkową (tak też się mówi na medianę)

to dowiedziałbym się więcej prawda?