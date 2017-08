Pierwsi chętni do głosowania stawili się już o północy z poniedziałku na wtorek. O świcie do lokali wyborczych w miastach wiły się już długie kolejki. Kierowcy motocyklowych taksówek, jak donosiła CNN, dowozili chętnych za darmo. Ale wybory w Kenii to nie karnawał – wszyscy czekają w dużym napięciu zwłaszcza na wyniki wyścigu prezydenckiego...