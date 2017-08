akst1 13 minut temu 0

Wydaje mi się, że PO bardzo szkodzi przyjęta względem PiS-u strategia totalna. Gdybym mógł coś doradzić PO, to powiedziałbym przedstawicielom tej partii, żeby byli bardziej obiektywni i nie tylko krytykowali, ale i chwalili PiS, bo z pewnością jest za co. Jeśli nie skorzystają z mojej rady, to z powodu notorycznego krytykanctwa coraz bardziej będzie się ugruntowywała w społeczeństwie opinia o PO jako o partii niepoważnej.