Kuchennych zmywaków używa chyba każdy. Nawet, jeśli ma w domu zmywarkę do naczyń. Wśród tego rodzaju akcesoriów do zmywania od lat królują gąbki. Są tanie, „robią” dobrą pianę i wydają się higieniczne. Bez żalu można je wyrzucić i wziąć nową. Jak się okazuje problem w tym, że wielu z nas tego nie robi. Kuchenne gąbki żyją w naszej kuchni zdecydowanie zbyt długo. Żyją to dobre określenie, bo jeśli ktoś myśli, że to sztuczny kawałek „nieżywego” materiału to bardzo się myli.

Jak dowodzą najnowsze badania opublikowane w piśmie „...