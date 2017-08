Adam Soboczynski jest szefem działu publicystycznego niemieckiego tygodnika „Die Zeit”.

Gdyby po upadku komunizmu ktoś powiedział, że Polska z własnej woli postawi na szali właśnie odbudowaną demokrację, uznano by go za wariata. Nawet dziś, gdy przywykliśmy do rosnących w siłę autokratów, wydaje się to nieprawdopodobne, że rządzące Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, uchwalając późno w nocy ustawy, było tak blisko demontażu niezależności sądownictwa. Szczególnie dramatyczny był plan „reformy” Sądu Najwyższego: wszyscy sędziowie mieliby natychmiast zostać przeniesieni w stan spoczynku, nowych miał mianować minister sprawiedliwości. Władza sądownicza byłaby...