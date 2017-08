Opowieść amerykańskiego pisarza George'a R.R. Martina o krainie długiej zimy, złych Lannisterów, wilkorów i smoków to współczesna, baśniowa saga dla dorosłych. Trudno się jej oprzeć, chociaż jest w tym nieco opery mydlanej, zbędnych postaci i wątków (np. zemsta Ellarii Sand, postaci trochę niepotrzebnej i niepasującej do konwencji, na szczęście już schowanej do lochów).

Wszelkie dłużyzny i niedociągnięcia można jednak wybaczyć, bo w 7., skróconej, siedmioodcinkowej serii...