1 ZDJĘCIE Frans Timmermans (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Do dzisiejszego wydania "Nasz Dziennik" dołącza pocztówkę z apelem do Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego KE, by "dbał o elementarne prawa, na których osadzone są Europa i Unia Europejska".