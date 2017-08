style 27 minut temu 0

Zbieranie podpisow i skladanie projektow to jedno, drugie to wybory. U lekarzy z "sumieniem" przestajemy sie leczyc, apteki z "sumieniem" omijamy. W wyborach kobiety (mezczyzni rowniez) glosuja tylko na partie majace w swoich programach dopuszczalnosc aborcji do 12 tyg, powszechna i refundowana dostepnosc antykoncepcji, edukacje seksualna na kazdym poziomie nauczania, rowne place dla kobiet i mezczyzn, zaliczenie okresow wychowaczych jako lat skladkowych do emerytury, parytet, wolne sady, trojpodzial wladzy.