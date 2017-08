Do przeniesienia obrad Sejmu do Sali Kolumnowej doszło 16 grudnia 2016 r., gdy posłowie opozycji zablokowali sejmową mównicę, uniemożliwiając tym samym marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu prowadzenie obrad. Zrobili to w proteście przeciwko wykluczeniu z obrad posła Platformy Obywatelskiej?Michała Szczerby.

Ewa Siedlecka:?Czy Sejm prawidłowo uchwalił ustawę budżetową i "dezubekizacyjną"...