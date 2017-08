ebz195224 22 minuty temu 0

Panie Jerzy . Przytulanie to jest czułość , miłość to miłość , a seks nie jest elementem przyjaźni . Chociaż w związkach jest to wszystko przemieszane . :):):):):) Ale to dobrze , że Pan przeprosił . Chociaż widzę , że z pewnym ......ale . Popełniać błędy nie jest niczym złym , dać się ponieść emocjom to też nie tragedia . Dojrzałością jest późniejsze przeproszenie i naprawienie błędu .