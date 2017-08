janicki pół godziny temu 0

Cyt.Prezydent podpisał ustawę, która pozwoli nominowanym przez PiS wojewodom wpływać na to, jak wydawane są unijne fundusze w regionach. To kolejny etap zamachu PiS na samorządy.I gdzie są ci obrońcy Niezłomnego co to niby nagle się obudził zobaczył zło ,które dotychczas czynił i postanowił być przyzwoitym prezydentem....Jakoś nie widzę .