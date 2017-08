frey8b_________________ przed chwilą 0

Blisko 200 wizyt krajowych i ponad 50 zagranicznych, zgoda – lecz co one wniosły dla dobra kraju? Jak do tej pory to Duda zwiedzał świat i kraj bez większych rezultatów , zresztą nie wiele może. W planach: ma zmianę konstytucji , chcieć to nie znaczy mieć , a lepiej niech nie miesza w konstytucji , której nie jest w stanie strzec, tylko na każdym kroku ją łamie , depcze i poniewiera. Do tego chce ją zmieniać . Konstytucja nie jest zła tylko trzeba jej przestrzegać i szanować. Szczyci się przywróceniem wieku emerytalnego- lecz to tylko na niekorzyść emerytów , a możliwość pracy po wyżej wieku to żadna łaska , Duda nie pokazał skąd wziąć pieniądze na te wczesne emerytury. Bo już zabrano z MON pieniądze przeznaczone na śmigłowce, odebrano część emerytur tzw. SB-kom. podniesiono ceny energii i wiele innych sposobów na odzyskanie pieniędzy na obiecanki np. 500+ które już reformują aby niektórym odebrać pieniądze dla dzieci bo niema już skąd i komu zabierać a już szykują nowe darowizny nierobom , alimenciarzom , i cwaniakom. tak że cwaniak po przepracowaniu +-10 lat składkowych dostanie większą emeryturę niż pracownik który przepracował 45 lat .A pan prezydent będzie krzyczał na lub do protestujących jak na gó...arzy rozrabiających ,że te sprawy załatwia się w sejmie nie na ulicy. Tylko że partia pana prezydenta nikogo nie chce słuchać i nie dopuszcza do głosu. A pan prezydent ma to w dupie. Podpisuje ustawę która daje Ziobrze możliwość manipulowania sędziami , dowolnie. Obiecując że on przepisze ustawy jakie zawetował , a tych już nie będzie mógł wetować. Bo zawetował aby rozpędzić tłumy protestujących w całej Polsce zgasić świece , żeby zniechęcić naród do protestów.

Kto został pisdzielem raz to odejście ma tylko do nieba. Jak powiedział Ziobro albo bohater albo gnój.