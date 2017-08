1 ZDJĘCIE eldery hands rce staro뜻 (istock)

Pan Jzef umar. Nikogo to nie zdziwi쿽 - mia 72 lata, by stary. Od tego czasu min怨y dwie dekady. W tym roku crce pana Jzefa stuknie siedemdziesi켾ka. Wiele mo퓆a o niej powiedzie, ale na pewno nie to, 풽 jest stara. Stara to jest jej 92-letnia mama.