Woodstock 2017. Jurek Owsiak

"Dla mnie seks to właśnie przytulenie, to pieszczoty, to wszystko to, co możemy dać bliskiej osobie w najbardziej intymny sposób. Nie utożsamiajcie seksu jedynie ze stosunkiem płciowym!" - pisze Jerzy Owsiak. Wcześniej radził Krystynie Pawłowicz, by "spróbowała seksu".