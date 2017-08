azon123 24 minuty temu 0

Po czynach i konsekwencjach poznajemy polityków. Fundacja zachęcała do organizacji Majdanu w Warszawie, a sami Ukraińcy po 4 latach zastanawiają się czy było warto. Kilka prowincji straconych, tysiące zabitych. Złodziejska ekipa oligarchy Janukowycza została zastąpiona przez złodziejską obecną oligarchy Poroszenki. Bilans ekonomiczny ukraińskiego Majdanu. W przeliczeniu na złotówki w XI 2013r. Ukraińcy zarabiali średnio w przeliczeniu na złotówki 1300 zł, Dzisiaj, po prawie 4 latach, to jest 1000 zł. Co więcej, teraz u władzy jest opcja neobanderowska, która nie przepuszcza żadnego pretekstu do wbijania szpil Polsce i jest skompromitowana na świecie bardziej niż ludzie Janukowycza. Ostatnio zakazali np. poszukiwań grobów Polaków pomordowanych w czasie IIWŚ.

A co do Fundacji, bynajmniej ona nie ukrywa, że finansowana jest przez środki zagraniczne. W tym momencie pojawia się fundamentalne pytanie o granice jej dyspozycyjności wobec finansodawców, czy rzeczywiście to oni jedynie finansują samodzielne pomysły fundacji, czy też raczej to oni określają kierunki działania Fundacji, aby wpływać przez nią na politykę wewnętrzną Polski. W każdym razie hasło "Majdan w Warszawie" brzmi coraz bardziej złowróżbnie dla polskich uszu.

Naprawdę chcecie Majdanu w Warszawie?