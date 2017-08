esa11 7 minut temu 0

My juz wiemy, ze rezydent palacu prezydenckiego to zdrajca, zlodziej i krzywoprzysizca lamiacy konstytucje, siejacy nienawisc. Godny przedstawiciel podlej, zdradzieckiej zmiany. Ten tak zwany dr porawa powinien wiedziec jak sie zmienia konstytucje. okazuje sie, ze jedyny sukces to jak na razie miliardy ukradzione podatnikom przez SKOKI. Dla ktorych tak ciezko pracowal. Przy takim skoku, to okradanie podatnikow przy okazji fuchy pod Poznaniem, to pestka.