1 ZDJĘCIE Policja (Fot. Jan Graczyński / Agencja Gazeta)

Najpierw ukradł telefon pasażerowi w tramwaju, potem uciekał przed policją wskakując do Wisły, a kiedy się zmęczył... grzecznie wyszedł z wody i podszedł do funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło w Krakowie.