kotka_prezesa 6 minut temu 0

Zaciekawiły mnie te rozmowy o podwójnej jakości produktów. W polskich mediach próżno szukać choćby najmniejszej wzmianki o tym że takie rozmowy się odbyły i że delegowano na nie premiera Słowacji. Można za to przeczytać wiele artykułów dowodzących że problem gorszej jakości produktów to miejska legenda stworzona przez zwolenników teorii spiskowych i że proszki do prania sprzedawane w Polsce owszem zawierają więcej wypełniacza, ale to dla naszego własnego dobra, bo "Polacy więcej sypią", i nie daj boże pranie wychodziłoby zbyt czyste i za mocno pachnące.