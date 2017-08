1 ZDJĘCIE Japoński festiwal Tanabata, Tokio (Eugene Hoshiko (AP Photo/Eugene Hoshiko))

Przybywajcie do pracy na naszych budowach, w sklepach całodobowych, w stoczniach, ale nie chcemy was tu na stałe. Tak można streścić japońskie podejście do imigracji zarobkowej.