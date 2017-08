azon123 godzinę temu 0

"(...) Kwestia reparacji wojennych została w przeszłości całkowicie uregulowana prawnie i polityczne. Polska wiążąco, i dotyczy to całych Niemiec, zrezygnowała z tych świadczeń w 1953 roku – tak rzeczniczka rządu Angeli Merkel odpowiedziała na pytanie dotyczące postulowanego przez PiS powrotu do tej sprawy."



Czy ktoś może zamieścić linka do tego oświadczenia? Bo jak rozumiem, nie miało to formy umowy międzynarodowej.