Rozmowa z Krzysztofem Garbaczewskim*

Przemysław Wojcieszek**: Od zniszczenia Teatru Polskiego minął już rok. Doceniam to, co robi Teatr Polski w Podziemiu, ale mam obawę, czy sprawa nie jest już przegrana i za chwilę nikt nie będzie pamiętał, co stało się z Polskim?

Krzysztof Garbaczewski: – To zależy, co jest tu wygraną, a co przegraną. Rzeczywiście, jesteśmy na słabej pozycji. Urzędnikom udało się zniszczyć Teatr Polski we Wrocławiu, ale takie „wygrane” przynoszą marną satysfakcję. Jednak teatr to nie tylko budynek, scena, zaplecze techniczne, ale przede wszystkim ludzie i ich marzenia. Za każdym razem, kiedy Teatr Polski w Podziemiu gra, budzi wielkie zainteresowanie widzów, którzy tak...