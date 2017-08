Sobotnia sesja poranna ponownie wypełniła Stadion Olimpijski niemal do ostatniego miejsca. Kibice mieli co podziwiać. Od mocnego uderzenia zaczęli kulomioci. Jeszcze nigdy w historii mistrzostw świata eliminacje tej konkurencji nie stały na tak wysokim poziomie. Dziewięciu pchnęło ponad 20,75, które daje automatyczny awans do finału. Ostatnim, który się zakwalifikował, był Konrad Bukowiecki z wynikiem 20,55 uzyskanym w trzeciej kolejce. O centymetr wyprzedził Jakuba Szyszkowskiego, któremu rezultat 20,54 m dałby finał na wszystkich dotychczasowych finałach MŚ.

Startują MŚ. Polacy rzucą się na medale

