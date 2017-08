1 ZDJĘCIE Mando Diao na Przystanku Woodstock (Stanisław Wadas)

"Nikt nie będzie atakował członków naszego zespołu ani ekipy. Nikt. Oczekujemy, że festiwal przeprosi za zachowanie również fanów, ponieważ my wszyscy zostaliśmy skrzywdzeni" - napisali na swoim Facebooku szwedzcy muzycy. - Sytuacja była odwrotna w stosunku do tego, co znalazło się w komentarzu zespołu - komentuje Krzysztof Dobies, rzecznik festiwalu.