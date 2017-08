hh89 pół godziny temu 0

To nie jest ani spór ekologiczny ani naukowy. To nawet nie jest spór polityczny. Natomiast jest to z pewnością spór prawny w którym strona odmawia podporządkowania się poleceniom zabezpieczającym sądu. Na tym skoncentruje się także sąd przy wydawaniu wyroku. Wszystko wskazuje na to,że wysoki wymiar kary będzie nie do uniknięcia.