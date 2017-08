Od kilku lat Bolt powtarzał, że w Londynie osiągnie metę. Jeśli awansuje do sobotniego finału na 100 m, będzie to jego ostatni mistrzowski bieg indywidualny, zaś za tydzień Jamajczyk definitywne rozstanie się z bieżnią – w sztafecie 4x100 m. Czy faktycznie tak się stanie? Nie będzie go ciągnęło do 100-tysięcznych tłumów? Do uwielbienia? Na olimpijski finał setki w Londynie bilety chciało kupić aż milion ludzi, a najlepsze miejsca szły za ponad 800 funtów.

Bolt biegał już nie będzie

Jeśli wniknąć głębiej w karierę Bolta, to nikt nie powinien mieć wątpliwości. Biegał już nie będzie. Wiązałoby się to z powrotem do harówki, której nie znosił...