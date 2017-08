tradycja godzinę temu 0

Nic im w głowie tylko mściwość. Oni mienią się być chrześcijanami. A to są ludzie pełni nienawiści. Uchwalili, że najgorszy (chociaż teraz ma konkurencję) premier po 1989 r. był najlepszym. Mają większość więc mogą uchwalać największe głupoty. I to robią. Warto by zapisywać w książce pamięci nazwiska tych geniuszy - autorów. Za "bohaterstwo" przyznali wszystkim, tzw. kombatantom solidarnościowym obligatoryjne dodatki (coś ok. 472 zł) . W moim otoczeniu byli to sztandarowi tchórze! No i dobrze bo okazało się, że to nie żadni patrioci tylko najemnicy. Ile jeszcze trzeba by przejrzeć na oczy? Myślę, że jeszcze długo. Ta banda kupuje sobie coraz większą ilość zwykłych cwaniaków i obowiązkowo, ludzi pozbawionych honoru i poczucia przyzwoitości.