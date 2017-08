1951 pół godziny temu 0

O co w tym wszystkim chodzi ? CHODZI O TO BY SOBIE ZROBIĆ DOBRZE mając resztę społeczeństwa z tyłu czyli w du...ie. Czy to czarni, czerwoni,zieloni czy też prawi czy sprawiedliwi wszystko jedno badziewie. Polska to piękny kraj , tylko ludzie kur...y tak kiedyś powiedział Józef Piłsudski i tu tkwi sedno sprawy.