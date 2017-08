1 ZDJĘCIE JEDRZEJ NOWICKI

- Telewizja publiczna od 1989 r. nie została zabezpieczona żadną porządną ustawą, która uniezależniałby ją od polityków. To źle, bo - jak sama nazwa wskazuje - powinna być dla publiczności. A informacje w niej przekazywane tak, by to widzowie wyrabiali sobie opinię - mówili zgodnym tonem Piotr Kraśko i Maciej Orłoś w woodstockowym namiocie Akademii Sztuk Przepięknych.