do sędziego Milewskiego zadzwonił dziennikarz i udawał kogoś z kancelarii Tuska i sędzia obiecał przyspieszenie terminu posiedzenia w sprawie Amber Gold. I do dziś PiS grzmi o sędziach na telefon. Teraz jest ciężej- do sędziego trzeba się przejść samemu. Dobra zmiana :)