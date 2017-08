3 ZDJĘCIA Specprokurator Robert Mueller (J. Scott Applewhite (AP Photo/J. Scott Applewhite, File))

Robert Mueller powołał specjalną ławę przysięgłych w sprawie kontaktów otoczenia Trumpa z Rosjanami, donosi "Wall Street Journal". To ona przesłuchuje świadków, wzywa do przedstawienia dowodów i może postawić zarzuty. Waszyngtońscy prawnicy przekonują, że jej powołanie, to dowód na rozrastanie się śledztwa.