Trybunał Sprawiedliwości UE dał Polsce czas do 4 sierpnia na odpowiedź w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska Jan Szyszko twierdzi, że już wysłał odpowiedź. Jego zdaniem w Puszczy prowadzone są jedynie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę siedlisk przyrodniczych. Mimo wezwania Trybunału do natychmiastowego zaprzestania wycinki trwa ona na dobre do dziś.

Rozmowa z profesorem Markiem Safjanem, od 2009 r. sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego (1998-2006)