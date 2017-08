Kiedy dwa lata temu Lech Poznań przebił się do czwartej rundy Ligi Europy, był w niej rozstawiony. Wystarczał do tego współczynnik 11 punktów – dzięki niemu poznaniacy trafili na niezbyt wymagający Videoton Szekesfehervar z Węgier i pewnie zdobyli awans do fazy grupowej. W tym roku 11 punktów ledwo wystarczało na rozstawienie w trzeciej rundzie, a w czwartej do puli rozstawionych nie łapały się nawet ekipy z 20 punktami.

...