Gdy Sylwia, mama rocznego Krzysia, była w ciąży, oprócz poradników na temat wychowania dzieci czytała artykuły o szczepieniach i związanych z nimi powikłaniach. Drgawki, epilepsja, gorączka, paraliż, ciągłe infekcje, zaburzenia neurologiczne to przykłady tzw. niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), których obawiają się rodzice. Przeciwników szczepień jest coraz więcej. Jak mówi Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jeszcze kilka lat temu nieszczepienie dzieci było ekstrawagancją, dziś to już trend. – Z roku na rok antyszczepionkowców przybywa w Polsce średnio o 30 proc. – podkreśla. – Szczególnie popularną praktyką staje się decydowanie o tym, na co zaszczepić dziecko, a na co nie.

Potwierdzają to dane Głównej Inspekcji Sanitarnej: pod koniec 2013 r. ponad 10 tys....