puzonik.48 godzinę temu

Najpierw sprowadzono ich 40 milionów i niewolono przez lata ,potem wybito rdzenną ludność ,resztkę zamknięto w rezerwatach ,a teraz strzelają do nich jak do kaczek :( I to ma być wzór demokratycznego państwa ?I to oni roszczą sobie prawo do pouczania innych ?To oni są winni większości konfliktów zbrojnych na świecie !