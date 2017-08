milleniusz pół godziny temu 0

Debile, po prostu debile. Roz----ją relacje dobrosąsiedzkie nawet kiedy nie muszą. No bo jaki w tym cel?



Polityka historyczna, wstawanie z kolan, oddalenie się od Wilna i Kijowa? Jeśli tak, jeśli to nie jest działanie bezmózgich klałnów i marionetek, jeśli to jest działanie celowe, to jest to jeszcze jeden dowód na realizację polityki Kremla przez Nowogrodzką.



A jeśli tak, to to jest zdrada stanu.