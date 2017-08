paweldeeee 26 minut temu 0

Zmiana ulic to humbug. Nikt w Londynie nie zmieni ważnej historycznie nazwy Portland Place, bo to część założenia urbanistycznego Regent Street autorstwa Johna Nasha. Takich rzeczy nie robi się w Anglii. Myślę, ze w Waszyngtonie i Paryżu jest podobnie. To tylko u nas można usunąć pomnik Ks. Poniatowskiego by dać miejsce na jakieś nieudaczne straszydło, mające upamiętniać Prezydenta, który zginął przy próbie nielegalnego lądowania.