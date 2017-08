jerzon 5 minut temu 0

Orzeczenia TK sa ostateczne i do przestrzegania. TK orzekl ze PiSowski sejm nie mial prawa uniewzniania wyboru sedzipw przez poprzedni sejm oraz ze PiSowski wybor "sedziow" w trzech przypadkach nie wywolal skutkow prawnych, poniewaz zostali oni wybrani na zajete miejsca. To juz od dawna wiadomo.

Nie nalezy zapominac, ze Duda znacznie sie przyczynil do tej neikonstytucyjnej sytuacji.