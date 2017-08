ebz195224 godzinę temu 0

Śmieszą mnie takie argumentacje : z przyczyn religijnych . Pretekst dobry jak każdy inny . Mam całkowitą pewność , że powód był z goła inny .

Dla wierzącego w Boga ma to znaczenie do jakiej religii należy ? Na pewno nie . Wszakże jest Chrześcijaninem . A przez 3 wieki po Chrystusie byli oni zrzeszeni w jakiejkolwiek instytucji ?

Czy ktoś narzucał uciekinierowi zmianę lub wyrzeczenie się wiary ? Czy nakazał zmianę obyczajów i stylu życia , np . Szariat ? Jeśli ktoś chce , to niech wierzy w tego rodzaju powody . Ja propagandę rozpoznaję od razu .